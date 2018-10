Cartelera de la TV Cubana

02:00PM CINE DEL RECUERDO CARÁCTER PONER TÍTULO EN ESPAÑOL RATING 7, 3% KARACTER TÍTULO ORIGINAL CLASIFICACIÓN: CA-3 LENGUAJE DE ADULTOS. VIOLENCIA HOLANDA / 1997 / 1: 55: 49 / DRAMA / FICCIÓN / REPOSICIÓN / A COLOR / SUBTITULADO EN ESPAÑOL DIRECTOR: MIKE VAN DIEM INTÉRPRETES: JAN DECLEIR, FEDJA VAN HUÊT, BETTY SCHUURMAN, TAMAR VAN DEN DOP, VICTOR LÖW, HANS KESTING Katadreuffe es un joven asediado por dificultades económicas en la Rotterdam de los años 20, del S. XX. Para colmo sus padres le niegan el afecto. El tenebroso Alguacil Dreverhaven no lo reconoce como hijo y lo acosa, en venganza de su madre por no casarse con él. Inmutable la madre descarga en él su frustración, refugiada en un silencio gélido. Premios: 1997: Oscar: Mejor película de habla no inglesa