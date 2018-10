Cartelera de la TV Cubana

BARBIE LA PRINCESA DE LAS PERLAS TÍTULO ORIGINAL: BARBIE: THE PEARL PRINCESS

09:00AM TREN DE MARAVILLAS BARBIE LA PRINCESA DE LAS PERLAS TÍTULO ORIGINAL: BARBIE: THE PEARL PRINCESS ESTADOS UNIDOS / 2014 / 1. 13. 35 / ANIMACIÓN. INFANTIL. FANTÁSTICO / RTX / COLOR / DOBLADA DIRECCIÓN: EZEKIEL NORTON REPARTO: ANIMATION Barbie es Lumina, una sirena que sueña con convertirse en princesa. Desde siempre ha tenido un poder mágico con el que puede hacer que las perlas bailen y brillen. Lumina y su mejor amigo Kuda, una caballito de mar rosa, inician una aventura en un majestuoso reino marino. Allí utiliza sus poderes para ayudar a que sus amigos se preparen para el Baile Real. Entonces Lumina descubre que sus perlas mágicas son la clave para conocer su verdadero destino y para salvar al reino.

05:45PM ENTRE LIBROS Leonardo Padura (1ra parte) Disco VEL-2 (3) Sinopsis: El premio Princesa de Asturias y Premio Nacional de Literatura Leonardo Padura siempre es bien recibido por el público lector y televidente. Esta entrevista la dividimos en dos partes para no desechar ningún detalle de la conversación.

06:30PM 23 Y M DEDICADO AL 325 ANIV C DE MATANZAS ORQ FAILDE DUO LIEN Y REY RUBEN DARIO SALAZAR. DIR GPO TEATRO ESTACIONES DE MATANZAS LUCEISY FERNANDEZ, ACTRIZ DEL GRUPO LEONEL PEREZ CONSERVADOR DE LA CIUDAD DE MATANZAS DEDICADA A LA SEMANA DE LA CULTURA BRITANICA EN CUBA EDDY ESCOBAR Y SU GRUPO. ROKEROS GPO DE DANZA PASOS PROMOTORAS CULTURALES RELACIONADAS CON LA SEMANA TANIA MUÑOZ YUSLEIBIS RODRIGUEZ YASMAN MARTINEZ CARLOS DANIEL SARMIENTO. DIR PUESTA TEATRAL SELFIE EN LA SALA LLAURADO CARLOS ALBERTO MENDEZ ACTOR MASSIEL ALESSIA Y AIDANA HERNANDEZ

01:45AM CINE DE TERROR INSIDIA, LA ÚLTIMA LLAVE Título original: Insidiuos, the last key Estados Unidos / 2008 / 103 min. / Terror / EST. / Color / Subtitulada al español Dir. Adam Robitel Reparto: Lin Shaye, Angus Sampson, Leigh Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Bruce Davison. La parapsicóloga Elise Rainier afronta su caso sobrenatural más terrorífico: en su propia casa. Cuarta entrega de la saga ‘Insidious’.