Cartelera de la TV Cubana

09:15AM MATINEE INFANTIL MINIESPÍAS 2 TÍTULO ORIGINAL: SPY KIDS 2: THE ISLAND OF LOST DREAMSAKA ESTADOS UNIDOS / 2002 / 1. 40 / COMEDIA. AVENTURAS. / COLOR / SUBT. / REP. DIRECCIÓN: ROBERT RODRIGUEZ REPARTO: ANTONIO BANDERAS, CARLA GUGINO, ALEXA VEGA, DARYL SABARA, CHEECH MARIN, RICARDO MONTALBAN, Nueva aventura de los hijos del matrimonio de espías internacionales Cortez. En esta entrega, toda la familia se encontrará en una misteriosa isla donde no funcionan sus aparatos de espionaje, y habitada por unos extraños seres a los que jamás habían visto antes. Magia: Ilusión o engaño Animados: Cuentos para una abuela (la majagua) Curiosidades: La TV Animados: El negrito cimarrón (El tesoro de Barbapuerca) Música: Del monte soy Animados: Ernestito (La guerra civil española) Homenaje por el 51 aniversario de la caída del Che.

09:15PM CINE DE COMEDIA AMIGOS INTOCABLES INTOUCHABLES (Titulo Original) Francia / 2011 / 112 Min. / Comedia dramática / reposición / color / subtitulado al español Dir: Olivier Nakache y Eric Toledano Int: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny Sinopsis: (Basada en hechos reales) . Philippe, un aristócrata que se ha quedado tetrapléjico a causa de un accidente y contrata como cuidador a domicilio a Driss, un inmigrante de un barrio marginal que acaba de salir de la cárcel. Aunque, a primera vista, no parece la persona más indicada, los dos acaban logrando que convivan “Vivaldi” y “Earth Wind and Fire”, la elocuencia y la hilaridad, los trajes de etiqueta y el chándal. Dos mundos enfrentados que, poco a poco, congenian hasta forjar una amistad tan disparatada, divertida y sólida como inesperada, una relación única en su especie de la que saltan chispas.