10:00AM SERIE DE ARTE 7 Serie: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 15 Capitulo 15: Cordial (The Good Doctor: Heartfelt) EEUU. / 2017 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Regina King Int: Freddie Highmore, Richard Schiff, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Al llegar al trabajo, Shaun se entera que se llevará acabo el evento anual en donde se espera recoger fondos para el hospital con la ayuda de cada uno de ellos. Después de esto, el doctor Meléndez les cuenta a sus residentes que tendrán a otro miembro en el equipo llamado Alex Park. Más adelante los doctores Lim, Morgan y Shaun conocen a una intrépida joven, la cual se someterá a una cirugía para poner su esternón en el sitio indicado después de catorce años. En otro lugar Claire, Alex y Jared se encargan de atender a un niño que se sometió a un trasplante de hígado; pero debido a que su cuerpo lo rechazó, estos doctores se dan a la tarea de encontrar otro órgano antes de que sea demasiado tarde.

11:45AM RECORRIENDO LA VIA Título: Una cervecita. Sinopsis: Tratará la problemática que genera el alcohol mientras se hace uso de la vía. Enfatizará en conductores y peatones. Invitados: CNSV, MITRANS, DNT, DGT de La Habana, MINSAP.