Cartelera de la TV Cubana

10:04AM CINEVISION ENTRE RIVALES (JUST GETTING STARTED) EEUU. / COMEDIA-ACCIÓN / 2017 / T: 1: 31 / DIR: RON SHELTON INT: MORGAN FREEMAN, TOMMY LEE JONES, RENE RUSSO, GLENNE HEADLY Un ex agente del FBI y un ex abogado de la mafia que está en un programa de protección de testigos se ven obligados a colaborar. Los dos tendrán que dejar de lado sus rivalidades y lograr juntos desarticular un importante golpe mafioso.