Cartelera de la TV Cubana

10:15PM MAS ALLA DEL CINE CARTAS DE IWO JIMA ESTADOS UNIDOS / 2006 / 141′ / REPOSICIÓN / LETTERSFROM IWO JIMA / DRAMA BÉLICO / COLOR / SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL. DIR: CLINT EASTWOOD. REPARTO: KEN WATANABE, KAZUNARI NINOMIYA, TSUYOSHI IHARA, RYÔKASE, SHIDO NAKAMURA, HIROSHI WATANABE, TAKUMI BANDO, YUKI MATSUZAKI, TAKASHI YAMAGUCHI, EJIRO OZAKI, NAE, NOBUMASA SAKAGAMI, LUKE EBERL, SONNY SAITÔ, STEVE SANTA SEKIYOSHI, HIRO ABE, TOSHIYA AGATA, YOSHI ISHII, TOSHI TODA, KEN KENSEI, IKUMA ANDO, AKIKO SHIMA, MASASHI NGADOI, MARK MOSES, ROXANNE HART, YOSHIO IIZUKA, MITSU, TAKUJI KURAMOTO, KÔJI WADA, EVAN ELLINGSON. . . Durante la II Guerra Mundial, el ejército imperial japonés se prepara para defender la isla de Iwo Jima de la invasión de las fuerzas armadas norteamericanas, que planean utilizarla como punto para lanzar la ofensiva contra Japón. Según el libro Picture Letters from Commander in Chief de Tadamichi Kuribayashi con Tsuyoko Yoshido.