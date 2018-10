Cartelera de la TV Cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 Serie: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 16 Capitulo 16: Dolor (The Good Doctor: Pain) EEUU. / 2017 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Allison Liddi-Brown Int: Freddie Highmore, Richard Schiff, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Meléndez le cuenta a Alex, Shaun y Claire que atenderán a un hombre que llegó a la Sala de Urgencias debido a un fuerte dolor que tiene en su cuello, producto de un accidente que sufrió hace diez años y el cual lo dejó paralítico. Después de esto, Claire recibe la inesperada visita de su mamá en el hospital y, al verla, esta le pide que se vaya. Por otra parte, Marcus, Morgan y Jared atienden a una mujer que tiene una infección en su rostro producto de una cirugía plástica que se hizo. Al ver la reacción de Claire cuando vio a su mamá, Alex y Shaun le preguntan por qué se comportó de esa manera, y Morgan le ofrece su ayuda a Jared para que consiga trabajo en otro hospital.

11:45AM RECORRIENDO LA VIA Prog. 34. Título: Mujeres por la vida. TCVRLV181019 Sinopsis: Desde su capacidad y proteger las féminas constituyen también promotoras y garantías de la seguridad vial. Incluye una audiencia pública en pos de acercar la problemática de la seguridad vial a la comunidad. – Invitados: DGT en La Habana, CPSV, FMC, DNT. Gerardo Hernández (Héroe de la República de Cuba) y María Machicado (Representante de UNICEF en Cuba) .

02:00PM CINE EN FAMILIA ATRÉVETE A BAILAR Título Original: Honey 3: Dare to Dance Estados Unidos / 2016 / 97 minutos / Estreno Director: Bille Woodruff Reparto: Cassie Ventura, Kenny Wormald, Dena Kaplan, Sibo Mlambo, Bobby Lockwood, Clayton Evertson, Terry Sauls. En una prestigiosa escuela sudafricana, la estudiante de danza estadounidense Melea Martin (Cassie Ventura) planea una presentación de tesis basada en una adaptación moderna de hip-hop de Romeo y Julieta con su novio Erik Wildwood (Kenny Wormald) para honrar la memoria de su difunta madre. Sin embargo, los sueños de Melea se desvanecen cuando no puede pagar la matrícula y se ve obligada a irse. Decidida a cumplir su destino, decide alquilar un teatro decadente y persuadir a la comunidad para que apoye su visión artística y única, incluida la amiga de la infancia Nadine (Dena Kaplan) y su compañero de clase Laser (Bobby Lockwood) . Ella se encuentra con un rival durante una batalla de baile en un club, Ishani Magona (Sibo Mlambo) , quien se tambalea por la pérdida de su hermano y tiene un exterior endurecido. Completamiento: El mundo del cine: Las crónicas de Shannara Cap. 14 Comentario del filme a exhibir: Atrévete a bailar

10:30PM TELECINE LA MUERTE DE LUIS XIV La mort de Louis XIV Francia-España-Portugal / 2016 / 115´ / Estreno / Drama histórico / Color / Subtítulos en español Dir: Albert Serra Reparto: Jean-Pierre Léaud, Patrick d’Assumçao, Marc Susini, Bernard Belin, Irène Silvagni, Vicenç Altaió. . . Año 1715. En el retorno a casa, Luis XIV siente un dolor agudo en la pierna. Quince días más tarde, se encuentra en cama en Versalles. Este es el comienzo de la lenta agonía del rey más grande de Francia, rodeado de sus más fieles súbditos. No necesita completamiento.