Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS EL BUEN DINOSAURIO Título original: The Good Dinosauraka 2015 / 1. 33. 39 / Animación. Comedia. / Doblada / Rep. Director: Jeff Danna, Mychael Danna Reparto: Animacion ¿Qué hubiera pasado si el asteroide que cambió para siempre la vida en la Tierra hubiera esquivado el planeta y los dinosaurios no se hubieran extinguido nunca? Un viaje al mundo de los dinosaurios donde un Apatosaurus llamado Arlo se hace amigo de un humano, aunque resulte asombroso. Mientras viaja por un paisaje desolado y misterioso, Arlo aprende a enfrentarse a sus temores y descubre de lo que es capaz. Completamiento: PENDIENTE

12:00AM CINE DE MEDIANOCHE Dos Caras (Het Tweede Gelaat) 2017 / 127 min / Bélgica / Thriller / EST DIR Jan Verheyen INT Koen De Bouw, Werner De Smedt, Greg Timmermans, Sofie Hoflack, Marcel Hensema, Hendrik Aerts, Ikram Aoulad, Jurgen Delnaet, Chris van den Durpel, Hilde Heijnen, Travis Oliver Una vez más, los inspectores y viejos amigos Vincke y Verstuyft se enfrentan a una serie de horribles asesinatos que tendrán que resolver con la ayuda de una víctima que sobrevivió a un ataque del asesino. A no ser que esta víctima, que parece tener una gran influencia sobre Verstuyft, no les aleje todavía más de la solución. Tercera entrega de la saga protagonizada por los inspectores Vincke y Verstuyft, que se hicieron famosos por el éxito nacional e internacional de “La memoria del asesino” (2003) , y que volvieron a aparecer en “Dossier K. “