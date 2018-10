Cartelera de la TV Cubana

03:30AM CINE EN FAMILIA ATRÉVETE A BAILAR ESTADOS UNIDOS / 2016 / 97 MINUTOS / TÍTULO ORIGINAL: HONEY 3: DARE TO DANCE / ESTRENO DIRECTOR: BILLE WOODRUFF REPARTO: CASSIE VENTURA, KENNY WORMALD, DENA KAPLAN, SIBO MLAMBO, BOBBY LOCKWOOD, CLAYTON EVERTSON, TERRY SAULS. En una prestigiosa escuela sudafricana, la estudiante de danza estadounidense Melea Martin (Cassie Ventura) planea una presentación de tesis basada en una adaptación moderna de hip-hop de Romeo y Julieta con su novio Erik Wildwood (Kenny Wormald) para honrar la memoria de su difunta madre. Sin embargo, los sueños de Melea se desvanecen cuando no puede pagar la matrícula y se ve obligada a irse. Decidida a cumplir su destino, decide alquilar un teatro decadente y persuadir a la comunidad para que apoye su visión artística y única, incluida la amiga de la infancia Nadine (Dena Kaplan) y su compañero de clase Laser (Bobby Lockwood) . Ella se encuentra con un rival durante una batalla de baile en un club, Ishani Magona (Sibo Mlambo) , quien se tambalea por la pérdida de su hermano y tiene un exterior endurecido. Completamiento: El mundo del cine: Las crónicas de Shannara Cap. 14 Comentario del filme a exhibir: Atrévete a bailar En una prestigiosa escuela sudafricana, la estudiante de danza estadounidense Melea Martin (Cassie Ventura) planea una presentación de tesis basada en una adaptación moderna de hip-hop de Romeo y Julieta con su novio Erik Wildwood (Kenny Wormald) para honrar la memoria de su difunta madre. Sin embargo, los sueños de Melea se desvanecen cuando no puede pagar la matrícula y se ve obligada a irse. Decidida a cumplir su destino, decide alquilar un teatro decadente y persuadir a la comunidad para que apoye su visión artística y única, incluida la amiga de la infancia Nadine (Dena Kaplan) y su compañero de clase Laser (Bobby Lockwood) . Ella se encuentra con un rival durante una batalla de baile en un club, Ishani Magona (Sibo Mlambo) , quien se tambalea por la pérdida de su hermano y tiene un exterior endurecido. Completamiento: El mundo del cine: Las crónicas de Shannara Cap. 14 Comentario del filme a exhibir: Atrévete a bailar