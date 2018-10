Cartelera de la TV Cubana

02:00PM CINE DEL RECUERDO LA FAMILIA SAVAGES / RATING 6, 6% THE SAVAGES TÍTULO ORIGINAL CLASIFICACIÓN: CA-5 LENGUAJE DE ADULTOS. EE. UU. / 1: 54: 14 / COMEDIA DRAMÁTICA / FICCIÓN / REPOSICIÓN / A COLOR / SUBTITULADO EN ESPAÑOL DIRECTOR: TAMARA JENKINS INTÉRPRETES: PHILIP SEYMOUR HOFFMAN, LAURA LINNEY, PHILIP BOSCO, PETER FRIEDMAN, Dos hermanos, Wendy y Jon no se han visto durante mucho tiempo. Ambos tampoco han tenido contacto con su padre durante 20 años. Sus vidas cambian cuando se les notifica que el padre, no puede valerse por sí mismo y requiere atención permanente. Premios: 2007: 2 nominaciones al Oscar: actriz (Laura Linney) , guión original 2007: Nominación al Globo de Oro: Mejor actor de comedia o musical (Hoffman) 2007: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor guión 2007: American Film Institute (AFI) : Top 10 – Mejores películas del año 2007: Asociación de Críticos de Chicago: 2 nom. , mejor actriz (Linney) y guión 2007: Sindicato de Guionistas (WGA) : Nominada a Mejor guión original 2007: Premios Independent Spirit: Mejor actor (Seymour Hoffman) y mejor guión. 4 nominaciones COMPLETAMIENTO: 0: 03 Dos hermanos, Wendy y Jon no se han visto durante mucho tiempo. Ambos tampoco han tenido contacto con su padre durante 20 años. Sus vidas cambian cuando se les notifica que el padre, no puede valerse por sí mismo y requiere atención permanente. Premios: 2007: 2 nominaciones al Oscar: actriz (Laura Linney) , guión original 2007: Nominación al Globo de Oro: Mejor actor de comedia o musical (Hoffman) 2007: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor guión 2007: American Film Institute (AFI) : Top 10 – Mejores películas del año 2007: Asociación de Críticos de Chicago: 2 nom. , mejor actriz (Linney) y guión 2007: Sindicato de Guionistas (WGA) : Nominada a Mejor guión original 2007: Premios Independent Spirit: Mejor actor (Seymour Hoffman) y mejor guión. 4 nominaciones COMPLETAMIENTO: 0: 03