Cartelera de la TV Cubana

01:00PM VIDEO MUNDO: Twenty One Pilots, Charlie Puth con Selena Gomez, Shawn Mendes, Alan Walker

10:00PM NOCHE DE CLÁSICOS: Al compás del reloj Título original: Rock Around the Clock Año: 1956 País: Estados Unidos Dirección: Fred F. Sears Guion: James B. Gordon, Robert E. Kent Reparto: Bill Haley, Rudy Pompilli, Al Rex, Franny Beecher, Johnny Grande, Ralph Jones, Billy Williamson, Tony Williams, Zola Taylor, Herb Reed, David Lynch, Paul Robi, Tony Martinez, Freddie Bell, Alan Freed. Sinopsis: El DJ de rock & roll Alan Freed descubre a Bill Haley & The Comets en un pueblo de montaña y los lleva a Nueva York, donde rápidamente se convierten en un fenómeno musical.