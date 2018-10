Cartelera de la TV Cubana

03:30AM TELECINE FIEL AMIGO Titulo Original Old Yeller Estados Unidos / 1957 / 83 min. / Drama. Aventuras. Infantil. Western | Familia. Perros / Lobos. Cine familiar / Dirección: Robert Stevenson Reparto: Dorothy McGuire, Fess Parker, Jeff York, Chuck Connors, Beverly Washburn, Tommy Kirk, Kevin Corcoran / Texas, 1860. Travis es un chico que, al principio, no quiere saber nada de un perro vagabundo. Pero muy pronto el animal le demuestra su fidelidad protegiendo la granja de su familia y salvándole la vida. Es así como se convierten en amigos inseparables que comparten toda clase de experiencias y aventuras. Completamiento: El mundo del cine: Las crónicas de Shannara Cap. 15 Están viendo: Clip del filme: “El Hobbit – The Desolation of Smaug” Comentario del filme a exhibir: Fiel amigo