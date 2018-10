Importantes figuras del ballet estadounidense se presentarán hoy en varios escenarios de la capital, como parte del programa del XXVI Festival Internacional de Ballet Alicia Alonso, con cita en esta capital hasta el venidero 6 de noviembre.

Un elenco integrado por bailarines de compañías americanas, principalmente del New York City Ballet, presentará en la jornada, a las cinco de la tarde en el Teatro Mella, el espectáculo Stars of American Ballet, compuesto por piezas emblemáticas del maestro ruso George Balanchine y de otros creadores del movimiento coreográfico estadounidense.

El público podrá disfrutar de Tarantella y de los pas de duex de Apollo y Diamonds, de la autoría del reconocido Balanchine, uno de los fundadores del estilo neoclásico y cuya obra se erige como puente entre el ballet clásico y el moderno.

Completarán el programa las piezas Liturgy, de Christopher Wheeldon; Irresistible, de Denys Drozdyuk; House of the Rising Sun, de Marcelo Gomes; Sing, Sing, Sing, de Daniel Ulbricht; Pictures at an Exhibition, de Alexei Ratmansky; Elemental Brubeck, de Lar Lubovitch y Tres Hombres, colaboración de Denys Drozdyuk, Lex Ishimoto y Daniel Ulbricht.

El Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso acogerá a las ocho y media de la noche, por su parte, la actuación de prestigiosas figuras del Ellison Ballet y del American Ballet Theatre, esta última considerada la más importante de Estados Unidos y en la cual debutara la prima ballerina assoluta en Gisselle en el año 1943.

Al escenario de la Sala García Lorca subirán, además, bailarines del Ballet de Monterrey y Acosta Danza en el pas de deux de El corsario, y del Ballet Nacional de Cuba participarán primeras figuras como Glenda García, Ariam Arencibia y Diego Tápanes en Tierra y Luna, mientras Dani Hernández y Grettel Morejón serán las estrellas de la suite de Don Quijote.

La Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba ofrecerá la segunda presentación del Ballet del Teatro Nacional de Praga, la compañía más antigua y reconocida de la República Checa, y como parte de las Jornadas pedagógicas Fernando Alonso in Memorian, actividad colateral del evento, la Escuela Nacional de Ballet presentará una clase magistral del maestro Osmay Molina. (ACN).