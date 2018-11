Cartelera de la TV Cubana

07:00PM CINE FLASH Programa 276 PRIMER CORTO TITULO: La llave DIRECTOR: Isabel Coixet PAÍS: España GÉNERO: SINOPSIS: En 2019 una práctica habitual es el escape room, una aventura física y mental que tiene lugar en una habitación cerrada. El pequeño Pablo Andrade ha acudido con su familia a un escape room dirigido por un peculiar personaje, el Capitán Nivel 7. Para escapar a tiempo, deberán encontrar pistas, solucionando enigmas relacionados con la eficiencia energética. Pero Alma acaba alterando las normas del juego. Con “Proyecto Tiempo. Parte I: La llave” se inicia una trepidante historia contra reloj que a la vez concienciará al espectador de los beneficios del ahorro energético. SEGUNDO CORTO TITULO: La soledad de la luna DIRECTOR: Javier Marco PAÍS: GÉNERO: SINOPSIS: El corto nos cuenta como la pérdida de un ser querido y la llegada de la soledad, no impide que recurramos al recuerdo para avivar la presencia de quien amamos. TERCER CORTO TITULO: Farewell DIRECTOR: Chen Yang Hsu, Adeline Jacquot, Paul Jourdain, Alan Sorio, Eléa Trahay PAÍS: GÉNERO: SINOPSIS: Después de la pérdida del bebé de una mujer durante el embarazo, la llegada de un pájaro dibujado a mano, abrirá la mente de esta joven artista para un nuevo comienzo. ISL@TV. CU Software Ávila Do Pro Informatizar la gestión de la información en una entidad, es el propósito del sistema cubano Ávila DO PRO, desarrollado por DESOFT, en esta edición detalles. Además se conocerá las características de la aplicación cubana “Dónde hay”. HISTORIAS Enrique Alemán Sps. El Doctor Enrique Alemán, presidente de la Federación de Espiritistas de La Habana, relata anécdotas de su vida como médico, antropólogo, espiritista y creador de Cabildo Quisibuaba, proyecto comunitario que trabaja en el rescate y revitalización de la cultura popular tradicional y de la localidad de Los Sitios.