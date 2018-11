Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS FERGULLY : el último incendio forestal Título original Fern Gully: The Last Rainforestaka Australia / 1992 / 1. 15. 53 / Animación. Fantástico. Aventuras. Infantil. Musical | Naturaleza / Doblada Dirección: Bill Kroyer / Reparto: Animación Ferngully es un espectacular y frondoso bosque donde Batty, un murciélago con el radar estropeado, se une a Crysta, Pips y los Beetle Boys para salvar su maravilloso mundo del malvado Hexxus. Ignorando las advertencias de sus amigos, la curiosa hada Crysta sale a explorar el mundo exterior más allá de Ferngully. Descubre entonces a Zak, un humano que está ayudando a devastar el bosque. Pero cuando Zack descubre la belleza y la magia de Ferngully, promete salvarlo. Sin embargo, quizá sea demasiado tarde. El diabólico Hexxus está suelto y decidido a destruir todo Ferngully. . . Completamiento:

03:15PM PENSANDO EN 3D MARY SHELLEY Mary Shelley. Título original 2017 / 120 min / Reino Unido / drama romántico biográfico / subtitulado al español / estreno Dirección: Haifaa Al-Mansour Reparto: Elle Fanning, Douglas Booth, Bel Powley, Maisie Williams, Joanne Froggatt, Tom Sturridge, Stephen Dillane, Ben Hardy, Ciara Charteris, Hugh O’Conor, Dean Gregory, Gilbert Johnston, Jack Hickey, Sarah Lamesch, Michael Cloke Será siempre recordada por ser la escritora que creó a Frankenstein. Criada por un filósofo de renombre (Stephen Dillane) en el Londres del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft Godwin (Elle Fanning) es una adolescente soñadora decidida a dejar huella en el mundo. Un día conoce al brillante poeta Percy Shelley (Douglas Booth) con el que empezara una aventura amorosa marcada por la pasión y la tragedia, algo que transformará a Mary y la impulsará a escribir su obra maestra gótica. Completamiento: Fragmento de “Frankestein” de 1931 Fragmento 2 del documental “Los Estados Unidos vs. John Lennon” Serie animada Larva “Hola Violet!” Cortoanimado de Tim Burton “Vincent” Video clip de Maroon Five “Espérate”

12:00AM CINE DE MEDIANOCHE ASALTO EN LA NOCHE (Breaking In) 2018 / 88 min / Estados Unidos / Thriller / EST DIR James McTeigue INT Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Ajiona Alexus, Levi Meaden, Seth Carr, Mark Furze, Jason George, Christa Miller, Damien Leake Una mujer luchará por proteger a sus hijos cuando unos criminales asaltan su casa