Cartelera de la TV Cubana

06:00PM EL MUNDO DEL DOCUMENTAL Proyección del filme La búsqueda de la vida en el espacio (The search for life in space) del realizador Stephen Amezdroz Proyección del filme La tierra conmovida del realizador cubano Daniel Diez La búsqueda de la vida en el espacio (2016, T-32: 07 min) Sinopsis: Viaje desde las profundidades del Océano Pacífico a los confines del espacio en una búsqueda para encontrar algo que lo cambie todo. . . signos de vida, en algún otro lugar del universo. Con imágenes de vanguardia de los telescopios más potentes del mundo, The Search for Life in Space lleva al público desde la superficie de Marte y las lunas heladas de Júpiter y Saturno hasta los campos de lava más extremos de Hawai y los respiraderos termales profundos bajo el mar. En estos entornos hostiles, los astrobiólogos buscan pistas sobre cómo se desarrolla la vida La tierra conmovida (Cuba, T-6: 12 min, 1999) Sinopsis: Un llamdo al cuidado del planeta que sufre daños costtantemente por la acción irresponsable del hombre sobre la naturaleza.