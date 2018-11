Cartelera de la TV Cubana

10:30AM LO BUENO NO PASA Omara Portuondo

04:45PM MUÑES EN TV Piófilo y Cascarón debes cooperar, Cecilin y Coty: El rescate, Pepe y el gimnasio, Carlitos: Los animales no se maltratan, Martí vs dos imperios 1 Reposo turbulento

01:15AM TELECINE (Cine de MN) ASALTO EN LA NOCHE (Breaking In) 2018 / 88 min / Estados Unidos / Thriller / EST DIR James McTeigue INT Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Ajiona Alexus, Levi Meaden, Seth Carr, Mark Furze, Jason George, Christa Miller, Damien Leake Una mujer luchará por proteger a sus hijos cuando unos criminales asaltan su casa Completamiento: Maestros de la forma y el espacio. Enrique Gebhard. (0: 28: 51)