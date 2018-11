Cartelera de la TV Cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 Serie: CARTER – CAPITULO 1 Capítulo 1: Koji, el asesino (Carter: Koji the Killer) Canadá / 2018 / 42 min / Comedia dramática / estreno / color / subtitulada al español Dir: Scott Smith Int: Jerry O’Connell, Sydney Tamiia Poitier, Denis Akiyama Sinopsis: Harley Carter, es un actor que, tras muchos años triunfando interpretando a un detective en la televisión estadounidense se ve obligado a regresar a su aburrida ciudad natal de North Bay, Canadá, tras una disputa en la alfombra roja, en Hollywood, que le obliga a retirarse por un tiempo. Una vez allí, Carter se entera de que su cuidador ha sido acusado de asesinato y Sam Shaw, su mejor amiga está a cargo del caso. Así que decide ayudar en la investigación policial, ayudado por su amigo Dave Leigh. Carter descubrirá que, gracias a haber interpretado durante su exitosa carrera como a actor a un policía que lograba descifrar los crímenes más enrevesados, es capaz de resolver varios casos en la vida real.

10:45AM VALE LA PENA PROHIBICIONES OCULTAS Las prohibiciones, las necesarias y las obstaculizadoras, no son solo externas a nosotros. También existen las auto – prohibiciones, prohibiciones ocultas. Quizás son las peores.

11:45AM RECORRIENDO LA VIA Título de la emisión: Más vale perder un minuto. . . (DISCO RLV-2: TCVRLV181109) – Sinopsis: A partir de un siniestro vial especialistas del SIUM desentrañará los riesgos y mostrará las consecuencias de convertirse en víctima de tales hechos. . – Invitados: Especialistas del SIUM, MINSAP.