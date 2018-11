Cartelera de la TV Cubana

09:15AM MATINEE INFANTIL RATÓNPOLIS TÍTULO ORIGINAL: FLUSHED AWAY REINO UNIDO / 2006 / 84 MIN. / ANIMACIÓN. AVENTURAS. COMEDIA. INFANTIL | ROEDORES / COLOR / SUBT. / ESTRENO DIRECCIÓN: DAVID BOWERS, SAM FELL REPARTO: ANIMATION Roddy es un hámster de la alta sociedad que vive como un rey en un apartamento de Kensington. Pero cuando una vulgar rata de alcantarilla llamada Sid aparece por la pila de la cocina y decide quedarse, a Roddy no le queda más remedio que deshacerse del intruso atrayéndole hacia el “remolino”. Puede que Sid sea vulgar e ignorante, pero no es tonto, y Roddy acaba desapareciendo por el inodoro hacia el mundo subterráneo de Ratónpolis. Allí conoce a la trabajadora y emprendedora Rita, que sobrevive en las alcantarillas en su fiel barco, el “Jammy Dodger”. Roddy sólo tiene una idea, subir, pero antes tendrá que compensar a Rita por los problemas que le ha causado. Y hablando de problemas, el malvado Toad (Sapo) , que odia a todos los roedores, quiere congelarlos. . . literalmente. Completamiento: MUNDO CREATIVO Y MÁGICO: Circo nacional ANIMADOS: Dragones 2 (Un sultán que vale su peso en oro) CURIOSIDADES: La robótica ANIMADOS: Deja que te coja