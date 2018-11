Cartelera de la TV Cubana

05:00PM LA CASA DE LOS LIBROS El sombrero azul para Peluso d / 20 La prima amarilla de Peluso, Mari le regala un gorrito amarillo y este no selo quiere poner, dice que ese color no le gusta, entonces mediante la historia de cierto hipopótamo, descubrirá que todos los matices son importantes.

10:01PM CUANDO UNA MUJER Título: “Discriminada”. Sinopsis: La discriminación a la que son sometidas las mujeres para ocupar puestos de trabajos vinculados a los servicios por no contar con la edad y belleza necesaria según sus directivos.

12:42AM TELECINE (Pel. del sábado) REPRESALIA (Reprisal) 2018 / 89 min / Canadá / Acción / EST DIR Brian A. Miller INT Bruce Willis, Frank Grillo, Johnathon Schaech, Olivia Culpo. Jacob (Frank Grillo) , el director de un banco que vive afligido por la pérdida de un empleado tras sufrir un atraco en su sucursal, contrata a James (Bruce Willis) para intentar dar caza al responsable. Mientras que los dos trabajan juntos tratando de adivinar el siguiente movimiento de su objetivo, Gabriel (Johnathon Schaech) , parece ir siempre un paso por delante y secuestra a la mujer de Jacob (Olivia Culpo) y a su hija. Este acontecimiento desencadena un derramamiento de sangre que llevará a los tres hombres al borde de la locura. Completamiento: Museo Metropolitano de New York (0: 14: 25) / Los mundos fantásticos de Guillermo del Toro (0: 12: 53)