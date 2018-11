Cartelera de la TV Cubana

11:01AM CINE EN CASA AMOR EN LA 10ª CITA. (LOVE BY THE 10TH DATE) / EEUU. / COMEDIA / 2017 / T: 1: 27 / ESTRENO DIR: NZINGHA STEWART INT: MEAGAN GOOD, BRANDON T. JACKSON, KELLEE STEWART, KERI HILSON Gabby, Nell, Billie y Margot son cuatro amigas que balancean sus aventuras amorosas con sus ambiciones profesionales en una prestigiosa revista, enseñándose mutuamente cómo obtener lo mejor, tanto en el amor como en la vida general.

05:25PM FILMECITO UNA JUNGLA DE LOCURA Título original Les As de la Jungleaka / Año 2017 / Duración 97 min. / País Francia / Dirección David Alaux / Género Animación. Comedia Sinopsis Maurice es un pingüino que fue criado como un tigre. Se propone junto a sus amigos mantener el orden y la justicia en la selva, como antes hizo su madre. Pero Igor, un malvado koala se lo va a poner difícil