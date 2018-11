Cartelera de la TV Cubana

10:45AM CUANDO UNA MUJER Título: “Discriminada”. Sinopsis: La discriminación a la que son sometidas las mujeres para ocupar puestos de trabajos vinculados a los servicios por no contar con la edad y belleza necesaria según sus directivos.

08:30PM VIVIR DEL CUENTO Título: EL ARREGLO DEL GAS Sinopsis: Panfi no tiene gas de la calle, logra q una empresa le haga el arreglo, pero no le tapan el hueco. Hace reclamaciones. Pero las empresas se echan la culpa entre sí y no se resuelve. El hueco le trae problemas con Chacón hasta le hacen una oferta de una plaza q consiste en asumir las culpas en caso de una auditoria, finalmente el hueco queda sin tapar.