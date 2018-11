Cartelera de la TV Cubana

02:00PM CINE DEL RECUERDO LA CHICA DE PARÍS PONER TÍTULO EN ESPAÑOL RATING 6, 2% “UNE HIRONDELLE A FAIT LE PRINTEMPS” TÍTULO ORIGINAL CLASIFICACIÓN: CA-5 LENGUAJE DE ADULTOS . FRANCIA / 2001 / 1: 38: 52 / COMEDIA DRAMÁTICA / FICCIÓN / REPOSICIÓN / A COLOR / SUBTITULADO EN ESPAÑOL DIRECTOR: CHRISTIAN CARION INTÉRPRETES: MICHEL SERRAULT, MATHILDE SEIGNER, JEAN-PAUL ROUSSILLON, FRÉDÉRIC PIERROT, MARC BERMAN, FRANÇOISE BETTE Una joven informática decide abandonar su trabajo y el estilo de vida urbano para instalarse en el campo y hacerse agricultora. En su nueva vida convivirá con un viejo campesino cascarrabias, que no siempre le facilitará las cosas. Premios: 2001: Premios César: 2 nominaciones Completamiento: 0: 16 Cómo se juzga un caballo en una exposición equina (0: 15: 56)

06:00PM FRESCO Y SIN CORTAR No estoy solo, tengo derechos. Dedicado a la convención de los derechos del niño y los adolescentes. Intereses de los adolescentes, sus derechos más apremiantes