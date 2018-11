Cartelera de la TV Cubana

09:45PM De Cierta Manera CIEN AÑOS DE CINE LATINOAMERICANO (1995) Categoría: Documental / Duración: 25’ Dir. José Padrón Sinopsis: Collage sobre el 16. Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (La Habana, diciembre de 1994) que mezcla cine, artes plásticas y música en medio de la encrucijadadel cine latinoamericano y sus cineastas a un siglo de la cinematografía en el continente. EL BOHÍO (1984) Categoría: Animación / Duración: 10’ Dir. Mario Rivas Sinopsis: Momentos fundamentales de la historia de Cuba, dados mediante la presencia de un rústico bohío —vivienda pobre campesina— desde la colonización hasta el triunfo de la Revolución en 1959. MAKING OF INOCENCIA (2018) / ESTRENO EN CUBA Categoría: Making of / Duración: 20’ Dir. Karen Brito Sinopsis: Crónica del rodaje por Alejandro Gil de su largometraje Inocencia, con entrevistas a los intérpretes y miembros del equipo de realización sobre este filme histórico en torno al fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina por el colonialismo español. FORTUNA LA QUE HA QUERIDO (España-Francia-Cuba, 1991) Categoría: Corto de ficción / Género: Drama / Duración: 26’ Dir. Orlando Rojas. Int: Elvira Valdés, Félix Antequera, Alicia Bustamante Sinopsis: Un exitoso pintor venido a menos, se convierte en un mediocre escenógrafo y cambia radicalmente su vida cuando entabla una relación amorosa con una taxista. TALCO PARA LO NEGRO (1992) Categoría: Corto de ficción / Género: Drama / Duración: 30’ Dir. Arturo Sotto. Int. Luis Alberto García, Oscar Bringas, Audrey Gutiérrez Sinopsis: Un hombre deviene víctima de sus actos al enfrentar una cultura que no comprende, que lo rebasa y condena. LOS BAÑISTAS (2010) Categoría: Corto de ficción / Género: Drama / Duración: 12’ Dir. Carlos Lechuga Int. Osvaldo Doimeadiós, Mario Guerra y los niños Aldo, Carlos, Eugenio, Leandro, Paulo y Thiago Sinopsis: En las afueras de la ciudad de La Habana existe un pueblito en cuya escuela rural un profesor de natación se las ingenia para preparar a cinco niños para una competencia y que no pierdan la esperanza de ganar.