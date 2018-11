Cartelera de la TV Cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 Serie: Serie: CARTER – CAPITULO 3 Capítulo 3: El granjero que compró la granja (Carter: The Farmhand Who Bought the Far) Canadá / 2018 / 42 min / Comedia dramática / estreno / color / subtitulada al español Dir: James Dunnison Int: Jerry O’Connell, Sydney Tamiia Poitier, Denis Akiyama Sinopsis: En el primer día de trabajo como consultor de la policía, Harley Carter comienza a investigar un accidente rutinario que parece no tener mayor secreto. Pero, de pronto, descubre que el accidente encubre un caso de homicidio. Para colmo, hay unos motoristas rondando la ciudad, y de momento hay una explosión en un laboratorio de metanfetamina. ¿Los motoristas serán los principales sospechosos? En este caso, Harley descubre que ser policía en la vida real es mucho más difícil que interpretarlo en la televisión