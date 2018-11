Cartelera de la TV Cubana

06:00PM EL MUNDO DEL DOCUMENTAL Proyección del filme “Rivera en Detroit (Detroit’Rivera: the labor of public art) ” del director estadounidense- puertorriqueño Julio Ramos. Proyección del filme “Al compás del pilón” del realizador cubano Carlo Y. Rodriguez. Rivera en Detroit (Detroit’Rivera: the labor of public art) (EU-P Uert, 2017, T-33 min) Sinopsis: Un documental que rememora los sucesos de Detroit, estados Unidos vinculado a la Industria Henry Ford y la creación de Diego Rivera de sus murales en un contexto social agitado durante los años de la Gran Depresión. El notable montaje de archivo del documental explora los vínculos entre el trabajo industrial, el arte público y el cine industrial bajo las exigencias del fordismo. Por su calidad el material mereció el Gran Premio en el Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In-Memoriam, celebrado en Santiago de Cuba. Al compás del pilón (Cuba, 2002, T-9 min) Sinopsis: Es un documental que en apenas diez minutos atrapa, revela fragmentos de narraciones que son parte historiográfica de un artefacto presente en la familia serrana. Un pilón protagónico, fotografiado con mesura en los interiores de las casas como eje de los amaneceres que el cine le dota de simbolismos y que el cineasta revela en sus orígenes, en cómo se construye.