Cartelera de la TV Cubana

10:45AM CUANDO UNA MUJER TITULO: “DESAMPARO” TEMA: La despreocupación de madres y padres en el cuidado de sus hijos menores de edad. SINOPSIS: Para Yadira cuidar de su hijo menor de edad no tiene una importancia relevante

02:03PM SENDEROS DEL OESTE APANATCHI (4´7 rating) Título original: Winnetou und das Halbblut Apanatschi Alemania del Oeste (RFA) / 1966 / 90 min. Dirección: Harald Philipp Reparto: Lex Barker, Pierre Brice, Götz George, Uschi Glas, Ralf Wolter, Walter Barnes, Ilija Dzuvalekovski, Miha Baloh, Marinko Cosic Apanatschi, hija del colono Mac Haller y de su mujer india Mine-Yota, recibe una mina de oro en su 21 cumpleaños como regalo de su padre. Pero la nueva posesión también acarrea serios peligros. La temida banda de Curly-Bill enseguida aparece para quedarse con el oro. Old Shatterhand y Winnetou deberán proteger a Apanatschi. Completamiento: Series: Hacia el oeste: Temporada 2 Cap. 8 Video clip: El último de los mohicanos Próximamente: La ley de la horca Comentario del filme a exhibir: Apanatschi

05:30PM ABRACADABRA SOPA DE PALABRAS PLÁSTICA Un artista de las artes plásticas llega al Estudio. Lo confunden con un cirujano plástico porque dice que hace rostros, bustos, etc.