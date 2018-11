Cartelera de la TV Cubana

06:00PM FRESCO Y SIN CORTAR Regálame la ternura. Dedicado a la Jornada por la no violencia hacia las mujeres y las niñas

10:30PM DE NUESTRA AMERICA LOS PERROS (Película por la 40 edición del Festival de Cine de La Habana) Chile / 2017 / 94min. / Drama / Estreno / Director: Marcela Said Reparto: Antonia Zegers, Alfredo Castro, Rafael Spregelburd, Alejandro Sieveking Mariana, de 42 años, es una mujer perteneciente a la burguesía chilena que toma clases de equitación con Juan, de 60 años, un ex coronel de ejército. Un día, llegan buscando al coronel por su participación en crímenes durante la dictadura. Completamiento Cortometraje: corto No estoy, de Javiera Leal Música: Ana Tijoux