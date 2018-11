Cartelera de la TV Cubana

10:30AM LO BUENO NO PASA Camerata Romeu

11:45AM 40 SEMANAS Y MAS Tema: Maternidad y paternidad responsables Título: El neuro desarrollo de mi bebé Sinopsis: Padres, madres y familia en general deberán conocer las etapas por las que transita el neuro desarrollo del bebé. Con ese conocimiento podrán no solo dirigir sus actividades recreativas y cognitivas, sino que además serán fieles veladores del adecuado crecimiento de niñas y niños. TEMA SOLICITADO POR EL MINSAP

09:45PM ORIGENES Título: El 30 de noviembre y sus protagonistas Tema: La mujer cubana en el Levantamiento de Santiago de Cuba. Entrevistado: Dr. Luis Alberto Clregé Fabra, combatiente del alzamiento de Santiago de Cuba El programa aborda el alzamiento armado de la ciudad de Santiago de Cuba en apoyo al desembarco del Granma y sus principales protagonistas, destacándose el papel desempeñado por Frank País García y el pueblo santiaguero, y en particular, las mujeres.

01:15AM TELECINE (Cine de MN) LA RESIDENTE (The Resident) 2011 / 88 min / Reino Unido / Thriller / REP DIR Antti Jokinen INT Hilary Swank, Jeffrey Dean Morgan, Christopher Lee, Lee Pace, Aunjanue Ellis, Michael Massee, Penny Balfour, Peggy Miley, Kisha Sierra, Michael Showers, Alexandria Morrow, Cliff Gravel, Sandi K Shelby Juliet (Hilary Swank) es una joven médico de Nueva York que, tras separarse de su marido, se instala en un cómodo apartamento en el barrio de Brooklyn con la intención de iniciar una nueva etapa en su vida. Pero pronto descubre que es víctima de un obseso que la vigila y la asedia. Completamiento: