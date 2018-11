“Cuando llegó en 1951, yo estaba solo. Le había exagerado las bondades de Italia y de la Escuela de Cine para que viniera… Enriqueció mi vida con su carácter franco y su sonrisa buena. En el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, Titón y yo éramos los dos únicos cubanos. Por lo tanto, juntos comenzamos nuestro destino… Juntos leímos los mismos libros, vimos las mismas películas, soñamos los mismos sueños. Juntos descubrimos a Cuba y a la América Latina. Juntos hicimos una amistad que duraría toda la vida.

“Cada vez que recuerdo a Titón no puedo dejar de sentirlo cerca. Pero cada vez que lo recuerdo tampoco puedo impedir, no puedo evitar, que un nudo cruel alarme a mis ojos que no quieren llorar”.

Julio García Espinosa. (Publicado en Titón: Volver sobre mis pasos. Selección epistolar de Mirtha Ibarra. Ediciones Unión, 2008).