Por YASEL TOLEDO GARNACHE

Su relación amorosa tiene 10 años de existencia, pero ellos siguen como novios. Ya todos les dicen, medio en broma, medio en serio: “¿Y el anillo pa cuándo?”, en alusión a la canción de la estrella pop Jennifer López, oriunda del Bronx, en la ciudad de Nueva York, que está teniendo gran éxito a nivel internacional, a pesar de las críticas.

Resulta curioso que, apenas unos meses después de ser presentada en los Premios Billboards por primera vez, el 26 de abril del actual año, su intérprete comenzó a lucir una prenda de diamantes (un anillo), en el dedo anular de su mano derecha, lo cual fue interpretado por muchos, como un posible logro de su tema.

“Al final obtuvo el anillo”, “lindo anillo”…, fueron expresiones de algunos internautas en las redes sociales, luego de percibir el detalle en una foto publicada en Instagram, por su novio Alex Rodríguez, exbeisbolista de los Yanquis de Nueva York.

El compromiso fue negado por Rodríguez, pero luego ella apareció con uno en el dedo “adecuado”, de la izquierda. Y ninguno de los dos hizo aclaraciones, por lo que puede ser…

Tal vez, le cantó la canción varias veces: Me tratas como una princesa, me das lo que pido/ Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito/ Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada/ Te pongo un 13 de diez cuando estamo’ en la cama/ Nunca había sentido algo tan grande/ Y me vuelve loca tu lado salvaje/ Tú me has dado tanto que he estado pensando/ Ya lo tengo todo, pero/ ¿Y el anillo pa’ cuándo?

¡Vaya temita! Y Rodríguez parece haber cedido. Algunos medios de comunicación hasta aseguran que la boda debe ser el próximo mes de diciembre en Italia.

Ella negó que la nueva creación sea una indirecta a su actual novio, alegando que alguien la compuso especialmente para ella y le pareció divertida, por eso la aceptó, luego de consultarla con Rodríguez, quien fue uno de los primeros en reaccionar al convertirse en pública, pues en su cuenta de Twitter escribió: “¿#El anillo pa ’cuándo…? Bueno, ¡yo he estado preguntándole lo mismo!”

Entre los más de 26 mil comentarios de la canción en Youtube, se incluyen algunos, como “¡Qué asco de canción!”; ¿“y la dignidad femenina pa’cuándo?”; “¿Para cuándo una canción que no tenga que ver con sexo?”; “¡Qué vulgar canción igual que ella bailándola!”. Otros muchos son positivos, incluidos estos: “Perfecta como siempre, me encanta”; “Eres mi ídolo y mi inspiración, hermosa canción”; “El video me encanta lo veo todo el tiempo”.

Ese tema musical anima el ambiente en casi todas las fiestas en nuestro país, sea para celebrar los 15 años o para “descargar” entre amigos. Las personas suelen repetir con especial agrado “¿…pa’cuándo?”.

En ocasiones, hasta señalan uno de sus dedos y le hacen otros gestos al compañero de baile. El ritmo seductor y la letra con cierto picante atraen a casi todos, especialmente a las féminas. La frase vuela de los labios también en pasillos, aceras, centros laborales.

En broma, una amiga me dijo hace poco que ojalá contribuya al aumento de los matrimonios en Cuba y también al nacimiento de más niños. Sin embargo, existen también preocupaciones, porque la canción cada vez tiene más adeptos entre infantes y adolescentes.

Ellos escuchan fragmentos como: “Hueles como me gusta/ Me besas como me gusta/ Me agarras como me gusta/ Así, así, que a mí me gusta/Como muerde la fruta (wuh)/ Si sale de noche, me asusta/ Sin mapa conoces la ruta/ Así, así, que me gusta/ Sigue aquí, papi estoy pa’ti/ Dale atrás, que así somos las del Bronx/ Don’t stop, muevete má”.

Comparado con otros temas del reguetón e intérpretes como Maluma, autor de Mala Mía, en cuyo videoclip aparece con siete mujeres semidesnudas en la cama, este de López parece algo leve.

Resulta casi seguro que, a nivel mundial, lo sexista, sensual y hasta vulgar mantenga siempre altas escalas comerciales y de popularidad, con el efecto negativo que eso implica.

Por toda esa avalancha de propuestas basadas en los mismos estereotipos, resaltamos la importancia de favorecer las propuestas musicales y artísticas en general, más adecuadas para los niños y jóvenes, lo cual se aplica también a los audiovisuales, juegos electrónicos y de otro tipo.

La formación de las nuevas generaciones es responsabilidad de todos, y la música, como el arte de forma general, ejerce una gran influencia. (ACN).