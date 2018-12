Cartelera de la TV Cubana

LA MONTAÑA ENTRE NOSOTROS (THE MOUNTAIN BETWEEN US)

10:36AM CINE EN CASA LA MONTAÑA ENTRE NOSOTROS (THE MOUNTAIN BETWEEN US) EEUU. / AVENTURA / 2017 / T: 1: 43 / DIR: HANY ABU-ASSAD INT: IDRIS ELBA, KATE WINSLET, DERMOT MULRONEY El filme nos narra la historia de dos personas: Un exitoso cirujano Ben Bass se dirige a Baltimore para realizar una operación de urgencia. Y, Alex Martin que va camino de su boda. Como andan algo ajustados de tiempo, y hay problemas con sus vuelos, Alex le propone a Ben alquilar una avioneta para llegar sin problemas a sus destinos. Pero sus planes se truncarán cuando el piloto del avión sufra un infarto, y éste se estrelle en las montañas. Allí, incomunicados y con Alex herida en una pierna, los dos se enfrentarán al mayor reto de supervivencia de sus vidas. Mientras superan inclemencias, va surgiendo una inesperada química entre ambos. . .

01:28PM #´S 1 # 399 Talento: Eminem / Oh Wonder / Liam Gallagher