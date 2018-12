Cartelera de la TV Cubana

08:00AM MUNDO DE COLORES MÉDICOS MATERIALES: -MÉDICO MÍO -DOKI. MÚSICA -POCOYÓ. HISTORIAS INCREÍBLES -EL COCHE DE CARRERA -PEPPA PING. NO ME SIENTO BIEN -MUSICAL. LA CANCIÓN DE LA VACUNA

09:15AM MATINEE INFANTIL SIMBAD. LA LEYENDA DE LOS SIETE MARES Título original Sinbad: Legend of the Seven Seas Estados Unidos / 2003 / 88 min. / Animación. Aventuras. Dirección: Patrick Gilmore, Tim Johnson Reparto: Animación Simbad, el aventurero más osado y famoso que cruzó los siete mares, tiene que afrontar el peligro más grande de su vida. Acusado de robar el Libro de la Paz, uno de los tesoros más valiosos del mundo, tendrá que encontrarlo para salvar a Proteus, su mejor amigo. Será Marina, la prometida de Proteus, quien convenza a Simbad de que tiene el deber de cumplir esa misión. Eris, la diosa del caos, trata de impedírselo arrojando contra él la furia de los elementos y una legión de criaturas monstruosas. Completamiento: Mundo Creativo y mágico: Acrobacia Curiosidades: el profesor y las vitaminas Animados: Shimmer y Shine + Elpidio vs la cañonera