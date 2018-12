Cartelera de la TV Cubana

06:30PM REVISTA TENGO ALGO QUE DECIRTE Tema: Campaña por la NO Violencia hacia las Mujeres y las Niñas: Eres Más 2018. Sinopsis: Se hablará sobre la Campaña por la No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas 2018 (Las Tunas) de forma general, y se anunciará lo que ocurrirá en Bayamo del 5 al 10 de diciembre. Sección: Número musical, Spot de la campaña por la no violencia, Cápsula de serie televisiva (2 temas) . Invitados: Yasmany Díaz Figueroa. Sud Director. Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) ; Roberto Miguel Torres Barbán. Dir. Dpto. Comunicación. Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR)