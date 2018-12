Cartelera de la TV Cubana

09:45AM ORIGENES Título: El 30 de noviembre y sus protagonistas Tema: La mujer cubana en el Levantamiento de Santiago de Cuba. Entrevistado: Dr. Luis Albert Cl regé Fabra, combatiente del alzamiento de Santiago de Cuba El programa aborda el alzamiento armado de la ciudad de Santiago de Cuba en apoyo al desembarco del Granma y sus principales protagonistas, destacándose el papel desempeñado por Frank País García y el pueblo santiaguero, y en particular, las mujeres.

10:00AM PISO 6 Pupy y los que Son Son El Niño y la Verdad con Timbalaye Emilio Vega Arlenis Rodríguez y su orquesta Pupy Pedroso Los Papines Muñecas de La Habana Angel Yos VA: YOYO IBARRA: ME GUSTA VF: PUPY Y LOS QUE SON SON: A MI NO ME INTERESA