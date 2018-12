Cartelera de la TV Cubana

08:35PM Espectador Crítico: l corazón es un cazador solitario Título original: The Heart Is a Lonely Hunter Año: 1968 Duración: 123 min. País: Estados Unidos Dirección: Robert Ellis Miller Guion: Thomas C. Ryan (Novela: Carson McCullers) Reparto: Alan Arkin, Sondra Locke, Laurinda Barrett, Stacy Keach, Chuck McCann, Biff McGuire, Percy Rodrigues, Cicely Tyson Productora Warner Brothers / Seven Arts Género: Drama | Drama sureño. Discapacidad. Discapacidad auditiva Sinopsis: Adaptación de la célebre novela homónima de la escritora estadounidense Carson McCullers. John Singer (Alan Arkin) es una persona sorda que se traslada a una pequeña ciudad sureña para estar con su amigo Antonapoulos (Chuck McCann) , que también es sordo. Premios 1968: 2 nominaciones al Oscar: Mejor actor (Alan Arkin) , actriz sec. (Sondra Locke) 1968: Globos de Oro: 4 nominaciones, incluyendo mejor película – Drama 1968: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor actor (Alan Arkin) 1968: Sindicato de Guionistas (WGA) : Nominada a Mejor guión drama