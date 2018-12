Cartelera de la TV Cubana

09:30AM EL PERFIL: One Republic 3

01:00PM MEGACLIP: DJ Khaled con Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo, 5 Seconds Of Summer

03:30PM EL PERFIL: One Republic 3

08:00PM MEGACLIP: DJ Khaled con Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo, 5 Seconds Of Summer