Cartelera de la TV Cubana

11:45AM RECORRIENDO LA VIA Título de la emisión: Movilidad segura Sinopsis: Propondrá un nuevo concepto para analizar la vía como espacio público. Parte de la movilidad de las personas y la necesidad de garantizar su seguridad. Invitados: Especialistas MITRANS y expertos internacionales.

10:30PM LA 7MA. PUERTA PROFESSOR MARSTON AND THE WONDER WOMEN ESTADOS UNIDOS / 2017 / 108´ / ESTRENO / DRAMA / COLOR / SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL MIN. DIR Y GUION: ANGELA ROBINSON REPARTO: LUKE EVANS, REBECCA HALL, BELLA HEATHCOTE, CONNIE BRITTON, JJ FEILD, MAGGIE CASTLE, OLIVER PLATT, CHRISTOPHER PAUL RICHARDS, OLIVIA FILLETI, ALLIE GALLERANI, ALLIE MARSHALL. . . Basada en la vida del Dr. William Marston, psicólogo y teórico de Harvard, quien ayudó a crear el detector de mentiras y el famoso personaje ficticio de la Mujer Maravilla. Esta película muestra parte de la relación poco convencional que compartió con dos mujeres: su esposa Elizabeth (Rebecca Hall) , y Olive Byrne, una alumna de William que invita a la pareja a una hermandad femenina, en donde exploran y comparten ideas sobre sexualidad y sumisión. A partir de este evento, William, Elizabeth y Olive forman un triángulo tanto amoroso como intelectual: la química entre los tres fue la clave para crear a la famosa heroína y dotarla de sus propios ideales feministas. Luchando contra aquellos que intentaron censurar la historieta por considerarla violenta y llena de perversión, el trío defendió firmemente la presencia de un personaje femenino que sirviera de inspiración para las mujeres de todo el mundo.