Cartelera de la TV Cubana

MI PEQUEÑO PONY TÍTULO ORIGINAL: MY LITTLE PONY: LA PELÍCULA

09:00AM TREN DE MARAVILLAS MI PEQUEÑO PONY TÍTULO ORIGINAL: MY LITTLE PONY: LA PELÍCULA USA / ESTRENO / COLOR / DOBLADA DIRECTOR: JAYSON THIESSEN REPARTO: EMILY BLUNT, KRISTIN CHENOWETH, LIEV SCHREIBER, MICHAEL PEÑA, SIA, TAYE DIGGS, UZO ADUBA, ZOE SALDANA, ANDREA LIBMAN, ASHLEIGH BALL, CATHY WESELUCK, TABITHA ST. GERMAIN, TARA STRONG, MAX MARTINIM BRITT MCKILLIP Una fuerza oscura amenaza Ponyville, y las ponis (Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy y Rarity) se embarcan en un viaje inolvidable más allá de Equestria, donde encontrarán nuevos amigos y apasionantes desafíos en una búsqueda para usar la magia de la amistad para salvar su hogar.