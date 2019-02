Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS LAS LOCURAS DEL EMPERADOR Título original: The Emperor’s New Groove Estados Unidos / 2000 / 1. 12 / Animación. Infantil. Comedia. Fantástico / 1. 12 / RTX / Doblada / Color Dirección: Mark Dindal Reparto: Animación El arrogante y egoísta emperador Cuzco es traicionado y convertido en llama por la ambiciosa Yzma y su guardaespaldas Kronk. El emperador, que una vez lo tuvo todo, se verá abocado a confiar en un llano y simpático campesino llamado Pacha, para encontrarse a sí mismo. Estación Animados: El mundo de Luna Estación Saber: Múltiplos y divisores Estación Había una vez: El avaro en el matorral

09:45PM LA PELICULA DEL SABADO Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte (The Girl in the Spider’s Web) 2018 / 117 min / Estados Unidos / Thriller / EST DIR Fede Álvarez INT Claire Foy, Sverrir Gudnason, Vicky Krieps, Sylvia Hoeks Sinopsis La joven hacker Lisbeth Salander y el periodista Mikael Blomkvist se encuentran atrapados en una red de espías, ciberdelincuentes y funcionarios corruptos del gobierno. Adaptación de la novela “Lo que no te mata te hace más fuerte” de David Lagercrantz, una continuación literaria de la saga ‘Millennium’ creada originalmente por Stieg Larsson.