Cartelera de la TV Cubana

10:00AM ENTRE TU Y YO Blanca Rosa Blanco. Esta destacada actriz del cine y la TV cubana ha debutado además como directora de cine. Se conversará sobre su trayectoria artística y en particular sobre su propuesta fílmica.

02:00PM SENDEROS DEL OESTE HORIZONTES LEJANOS Título original: Bend of the River EE. UU / 1952 / 91 min. / Western / Aventuras / Reposición / Color / Subtitulada Dirección: Anthony Mann Reparto: James Stewart, Arthur Kennedy, Rock Hudson, Julia Adams Glyn McLyntock (James Stewart) es uno de los pistoleros más conocidos de la región de Missouri y, junto a su amigo Cole (Arthur Kennedy) , tienen la misión de dirigir una caravana de colonos desde el propio Missouri hasta Oregón, lugar en el que planean asentarse debido a los fértiles campos que allí se encuentran. Pero cuando el invierno está próximo, tendrán que acudir a la ciudad de Portland a buscar los víveres y demás provisiones para poder sobrevivir al frío invierno. El problema viene cuando se dan cuenta de que las cosas han cambiado en la ciudad y llevarse esas provisiones no será tan fácil como habían pensado. COMPLETAMIENTOS: Filme Horizontes Lejanos Series: Se busca vivo o muerto “Un Favor” Cap. 1 Video clip: Don Williams “Estaré aquí por la mañana” Próximamente: Encrucijada de destinos Comentario del filme: Horizontes lejanos