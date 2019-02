Cartelera de la TV Cubana

02:00PM CINE DEL RECUERDO NI UNO MENOS Yi ge doubunengshao: título original Not one less: título mercado anglófono Clasificación: CA-3 Lenguaje de adultos. Violencia CHINA / 1999 / 1: 42: 07 / drama / reposición / a color / subtitulado en español Director: Zhang Yimou Intérpretes: Wei Minzhi, Zhang Huike, Tian Zhenda, Gao Enman, Una niña de 13 años, vecina de un pueblo de las montañas, es obligada por el alcalde, a sustituir durante un mes a su maestro. Éste le deja cada día un trozo de tiza y promete darle 10 yuan si consigue que ningún estudiante abandone la escuela. Repentinamente el revoltoso Zhang Huike abandona la clase para buscar trabajo en la ciudad, y la abnegada Minzhi se las ingeniará para que regrese a la escuela. Completamiento: Grandes Genios e Inventos: Karl Benz, Gottlieb Daimler y el Automóvil. / T: 14’45”

TELECINE (Arte 7) ¿CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS? HOW TO LOSE A GUY IN 10 DAYS (Titulo Original) EEUU. / 2003 / 115 Min. / Comedia romántica / reposición / color / subtitulada al español Dir: Donald Petrie Int: Kate Hudson, Matthew McConaughey, Adam Goldberg, Bebe Neuwirth Andie Anderson es una periodista que debe terminar un reportaje poco usual y dispone tan sólo de diez días. Se trata de escribir, basándose en experiencias de primera mano, sobre las cosas que las mujeres hacen sin querer y que provocan el alejamiento de los hombres. Para ello tiene que conseguir que un chico se enamore de ella y luego cometer todos los errores posibles para que la deje. El hombre elegido es el cotizado soltero Benjamin Barry, que precisamente acaba de apostar con el director de la agencia de publicidad en la que trabaja que es capaz de hacer que una mujer se enamore de él en diez días. No necesita completamiento