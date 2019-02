Cartelera de la TV Cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 Serie: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 5 THE GOOD DOCTOR (Titulo Original) Capitulo 5: Zanahorias (The Good Doctor: Carrots) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Sharat Raju Int: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Sinopsis: Cuando un paciente que sufre de anorexia no puede ganar el peso necesario para sobrevivir a la cirugía de corazón, Claire sugiere que realicen una cirugía experimental a la que Meléndez se opone firmemente. A Shaun le preocupa que la negativa de Glassman a caminar por el hospital evite que sea dado de alta y trata de persuadirlo. Mientras tanto, Shaun y Lea descubren que la convivencia no es tan fácil como pensaban