Cartelera de la TV Cubana

02:00PM ARTE 7 LOS PUENTES DE MADISON THE BRIDGES OF MADISON COUNTRY (Titulo Original) EEUU. / 1995 / 134 Min. / Drama / reposición / color / subtitulado Dir: Clint Eastwood Int: Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley Sinopsis: La apacible pero anodina vida de Francesca Johnson, un ama de casa que vive en una granja con su familia, se ve alterada con la llegada de Robert Kincaid, un veterano fotógrafo de la revista National Geographic, que visita el condado de Madison (Iowa) para fotografiar sus viejos puentes. Cuando Francesca invita a Robert a cenar, un amor verdadero y una pasión desconocida nacerá entre ellos. Serie: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 6 THE GOOD DOCTOR (Titulo Original) Capitulo 6: De Dos capas (o No de Doble Capa) (The Good Doctor: Two-Ply (or not Two-Ply) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Tara Nicole Weyr Int: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Sinopsis: Los residentes se enfrentan a dos casos bastante complejos: La indecisión de Morgan y Shaun sobre cómo tratar a un joven violinista que visita la sala de emergencias con un dedo infectado podría afectar su futuro en más de una forma. Mientras tanto, Lim, Claire y Park no pueden averiguar si su joven paciente está realmente enfermo o en busca de atención. Lean y Shaun continúan con sus problemas viviendo bajo el mismo techo.