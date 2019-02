Cartelera de la TV Cubana

02:02PM CINE DEL RECUERDO LA SORPRESA De surprise: título original Clasificación: CA-3 Lenguaje de adultos. Violencia HOLANDA / 2015 / 1: 41: 26 / comedia romántica-noir / reposición / a color / subtitulado en español Director: Mike van Diem Intérpretes: Jeroen van Koningsbrugge, Georgina Verbaan, Jan Decleir, Henry Goodman Un excéntrico billonario firma un contrato con una organización secreta donde se acuerda que lo maten por una suma de dinero. Tras encargar ese pack “sorpresa”, no tendrá ni idea de qué método usarán para acabar con él. Mientras elige un ataúd, conocerá a una joven mujer que ha firmado el mismo tipo de contrato. Ambos hablarán sobre su motivación para tomar esa decisión y se enamorarán mientras esperan su destino. Pero ya no hay vuelta atrás: los asesinos a sueldo contratados para el trabajo no permitirán ningún tipo de demora. Valores: parodia noir de ¨humanismo¨ Tema: el amor puede dar sentido a la vida. Completamiento: Una Sombra Azul D / A / T: 12´06¨ y Charles Chaplin y la máquina de comer D / A / T: 3´49¨

TELECINE MARK FELT: EL INFORMANTE MARK FELT – THE MAN WHO BROUGHT DOWN THE WHITE HOUSEAKA (TITULO ORIGINAL) EEUU. / 2017 / 103 MIN. / DRAMA / REPOSICIÓN / COLOR / SUBTITULADO AL ESPAÑOL DIR: PETER LANDESMAN INT: LIAM NEESON, DIANE LANE, MAIKA MONROE, MICHAEL C. HALL Narra la historia de Mark Felt, el confidente que en el año 1974, bajo el nombre de “Garganta profunda”, el seudónimo utilizado por William Mark Felt, número dos del FBI en la época en que se destapó el caso Watergate. La verdadera identidad del informador se mantuvo en secreto durante más de 30 años, hasta que en 2005 el agente reveló su identidad. La cinta se centrará en la vida personal y profesional de Felt y como sacrificó todo lo que tenía (su familia, su carrera, su libertad. . . ) en favor de la justicia. El escándalo Watergate que acabaría tumbando al Presidente Nixon.