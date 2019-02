Con este concierto en las dos primeras horas del día, muchos cumplieron el sueño de tirar sus pasillos de baile al ritmo del boricua que hace más de dos décadas conquistó el mundo con canciones como Día y noche pienso en ella, Un amor verdadero, Vuela alto, Cara de niño, Qué hay de malo y Dame un beso así.

Pero sin dudas, lo más esperado de la velada era Rivera, a quien aún se le conoce como ‘El Niño de la Salsa’ y no ha perdido una gota del entusiasmo de antaño; aunque él mismo reconoce no ser aquel niño.Lo dice con desenfado y la alegría típica de los salseros, mas no renuncia a su faceta de romántico y la reforzó cuando convidó al auditorio a corear canciones como Nada sin ti, del italiano Eros Ramazzotti; y La cura, del estadounidense con ascendencia puertorriqueña Frankie Ruiz.

Para sentir la letra de una canción, léala, recomendó y acto seguido se atrevió a compartir la escena con un joven cubano del público que le aseguró y demostró que se sabía el tema Mira, popularizado internacionalmente por Rivera junto a su coterráneo Yandel.

Banderas de Puerto Rico se alzaron durante el concierto en el cual aparecieron otras canciones muy conocidas como Esa niña, Lloraré, No hieras mi vida, Ese, Solo tú, Suave, Mi libertad y culminó con un himno romántico para los latinos, Amores como el nuestro.

El cuarto Festival de la salsa se extenderá hasta el día 24 y al decir de su promotor principal, Maykel Blanco, reafirma que la música no tiene fronteras.