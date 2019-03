Con el fin de defender la presencia femenina en la cultura destaca en el Festival Havana World Music (HWM), la participación del proyecto Women of the World (Mujeres del Mundo).

La iniciativa resalta dentro de las propuestas del encuentro por su capacidad de propiciar el intercambio cultural entre artistas cubanos y extranjeros y defender las sonoridades autóctonas de cada región.

En un mismo escenario mujeres de disímiles nacionalidades y géneros se unirán por primera vez para ofrecer un espectáculo único producto de la fusión entre sus estilos tras una semana de intensos ensayos.

Protagonizan el proyecto, en esta ocasión, la cantante colombiano-francesa Eleonore Díaz Arbelae, la británica-hindú Renu y la cubana Leyanis Valdés, quienes unirán sus talentos esta noche.

La compositora y productora Renu, que se caracteriza por hacer de la percusión su medio de comunicación, ha trabajado para múltiples bandas y géneros, aprendió de maestros de la India, Brasil y Cuba y ha compuesto obras para teatro, cine y danza.

Según la opinión de la crítica especializada, su último álbum, They dance in the dark, representa un viaje eléctrico que trasciende el plano físico, invita al baile y al disfrute, plenos.

Por su parte Díaz Arbelae ha transitado del rock sicodélico de sus primeras experiencias musicales a la salsa, lo cual le ha permitido trabajar la fusión desde diferentes aristas.

Valdés, en tanto, se ha formado con los mejores pianistas de Cuba y el Mundo como su padre y abuelo Cucho y Bebo Valdés, lo cual le dio en primer lugar una formación clásica aunque ha dirigido su talento a otros géneros como el jazz. (Prensa Latina).