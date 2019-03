Por YANAIS VEGA BACALLAO

La Feria Internacional del Libro en Cuba es un fenómeno cultural único de referencia internacional, afirmó en esta ciudad el periodista español Ignacio Ramonet, durante la apertura del capítulo lugareño de la cita, considerado el evento más importante del país.

Desde que se hacía solamente en La Habana, dijo a la ACN, era ya un acontecimiento sublime en el mundo por su éxito social, el cual se refleja en cómo las personas compran los títulos comercializados ahí, algo sin precedentes en otras naciones.

Según aseveró, más que una feria del libro se trata de una fiesta popular.

El hecho de que se extienda a las demás provincias, comentó, me parece muy justo para equilibrar este tipo de hechos entre la capital y el resto de los territorios, es una manera de democratizar la cultura y promover el intercambio de los escritores locales con su público en cada región.

Al referirse a la posibilidad de participar en la edición lugareña del evento, confesó que desde su primera visita a esta urbe en 2018 deseaba retornar e intercambiar un poco más con su gente y sus intelectuales.

Camagüey es una provincia muy bella y además con un gran potencial intelectual, es por eso un placer muy particular intervenir en algunas ferias en provincias, y como ya había dicho que me gustaría regresar aquí porque me gustó mucho la ciudad, ahora cumplo mi palabra, y me hace muy feliz como se desarrolla todo.

La Feria Internacional del Libro se extenderá en Camagüey hasta el próximo domingo, contexto en el que se comercializarán alrededor de 300 títulos de 13 editoriales, además de la realización de múltiples actividades culturales, sesiones teóricas con paneles, conferencias, y presentaciones de textos. (ACN).