Cartelera de la TV Cubana

LAS AVENTURAS DE SAMY I PARTE (SAMMY EN EL PASAJE SECRETO) Título original Sammy's avonturen: De geheime doorgang (Sammy's Adventures: The Secret Passage) (Around the World in 50 Years 3D) aka Año 2010 Duración 85 min. País Bélgica Dirección Ben Stassen Género Animación. Aventuras. Infantil | Aventuras marinas. 3-D Sinopsis A traves de la infancia de una tortuga (unos cincuenta años) se muestran los efectos del calentamiento global y la necesidad de acometer cambios en los hábitos sociales.