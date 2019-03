Cartelera de la TV Cubana

09:46AM DOMINGO EN CASA DESPUES DE NOSOTROS (LA ECONOMIE DU COUPLE) EEUU. / COMEDIA ROMÁNTICA / 2016 / T: 1: 36 / ESTRENO DIR: JOACHIM LAFOSSE INT: BERENICE BEJO, CEDRIC KAHN Después de quince años conviviendo en pareja, Marie (Bérénice Bejo) y Boris (Cédric Kahn) han decidido separarse. Pero eso es lo único que tienen claro, porque no son capaces de llegar a un acuerdo en cuanto a la gestión de lo material. Marie compró la casa en la que viven con sus hijas gemelas, pero fue Boris el que la construyó. Además, por su situación económica, él no puede permitirse pagarse un alquiler. Los dos aportaron algo en su momento, pero ¿cómo valorarlo ahora, ¿cómo decidir y ponerse de acuerdo? Mientras deciden una solución, el destino jugará sus cartas, recordándoles que son padres de dos niñas.

02:42PM MINICINEMA EL DIARIO DE GREG 2. LA LEY DE RODRICK Título original Diary of a Wimpy Kid 2: Rodrick Rulesaka Año 2011 Duración 99 min. País Estados Unidos Director David Bowers Guion Jeff Judah, Gabe Sachs (Novela: Jeff Kinney) Género Comedia. Infantil | Secuela. Colegios & Universidad Novedad Sinopsis Adaptación del segundo libro de la serie de Wimpy Kid, de Jeff Kinney. Greg Heffley (Zachary Gordon) , que ahora está en séptimo curso, sigue haciendo frente a sus problemas, pero ninguno más importante que los castigos de su hermano mayor Rodrick (Devon Bostick) , que sigue intentando arruinarle la vida.

04:19PM CINE DE AVENTURAS ROBIN HOOD (ROBIN HOOD: ORIGINS) EEUU. / AVENTURAS / 2018 / T: 2: 05 / ESTRENO DIR: OTTO BATHURST INT: TARON EGERTON, EVE HEWSON, JAMIE FOXX Cuando Robin Hood regresa a Nottingham después de combatir en Las Cruzadas, descubre que su hogar en Sherwood se ha llenado de corrupción y maldad. A partir de ese momento decide formar una banda de forajidos y hacerse cargo de la situación hasta resolver los problemas. Los orígenes se centran en esta decisión y los comienzos de Robin Hood y su relación con Little John y la bella Marion.

08:08PM CINEMA EUROPA SOLO POR AMOR – parte 5 (Solo per amore) Italia / Drama / 2015 / T: 1: 30 / ESTRENO Dir: Raffaele Mertes Int: Antonia Liskova, Massimo Poggio, Kaspar Capparoni Sinopsis: Pietro encuentra el cadáver de Aldo en la playa fuera de la casa de su suegro, y cuando Elena llega a la escena, cree que su marido mató a su padre. Parece que la relación entre ambos ya no tiene futuro. Por otro lado, un hombre joven y misterioso deja la academia militar y encuentra la forma de ser contratado en el club de campo de Elena.